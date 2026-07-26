मुंबई हवाई अड्डे पर 23 करोड़ के सोने की तस्करी का भंडाफोड़, 8 दबोचे गए
मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की बड़ी तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अधिकारियों ने 2 ऐसे गिरोहों का खुलासा किया है, जो कुल 15.764 किलोग्राम विदेशी सोना देश में लाने की फिराक में थे। इस सोने की कीमत करीब 23.63 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में 22 से 24 जुलाई के बीच 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पकड़े गए लोगों में कुछ यात्री और कुछ एयरपोर्ट के कर्मचारी भी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि ये सोने को छिपाकर एयरपोर्ट के रास्ते इसकी तस्करी करने में लगे थे।
अदीस अबाबा से विमान में छुपाकर लाया गया सोना
DRI के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि एक गिरोह ने अदीस अबाबा से आने वाले विमान में 12 किलोग्राम सोने की ईंटें छिपा रखी थीं। जबकि दूसरा गिरोह दुबई से 3.76 किलोग्राम सोने की धूल को मोम के रूप में लाने का प्रयास कर रहा था। इस तस्करी के सिलसिले में DRI ने 2 सफाई कर्मचारियों, एक यात्री और 2 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है।