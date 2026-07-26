मुंबई हवाई अड्डे पर 23 करोड़ के सोने की तस्करी का भंडाफोड़, 8 दबोचे गए

मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की बड़ी तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अधिकारियों ने 2 ऐसे गिरोहों का खुलासा किया है, जो कुल 15.764 किलोग्राम विदेशी सोना देश में लाने की फिराक में थे। इस सोने की कीमत करीब 23.63 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में 22 से 24 जुलाई के बीच 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पकड़े गए लोगों में कुछ यात्री और कुछ एयरपोर्ट के कर्मचारी भी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि ये सोने को छिपाकर एयरपोर्ट के रास्ते इसकी तस्करी करने में लगे थे।