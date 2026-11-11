हवा में घुला जहर बना 'स्वास्थ्य आपातकाल', WHO की पूर्व वैज्ञानिक का खुलासा- शरीर का हर अंग खतरे में
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि वायु प्रदूषण केवल परेशानी का सबब नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यह धीरे-धीरे हमारे शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण समय से पहले बच्चों का जन्म और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं।
उन्होंने कहा, "हम इसे देख नहीं पाते, इसकी गंध के आदी हो जाते हैं और यह धीरे-धीरे असर करता है। लेकिन यह जानलेवा है।"
स्वामीनाथन ने भारत से AHQI अपनाने की अपील की
डॉ. स्वामीनाथन चाहती हैं कि भारत एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स (AHQI) को अपनाए। उनका मानना है कि यह केवल प्रदूषण के आंकड़ों को नहीं, बल्कि यह भी दिखाएगा कि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर डाल रहा है।
वह साफ-सुथरे स्कूलों, एयर प्यूरीफायर और ऐसी नीतियों की वकालत कर रही हैं, जिनसे सभी को समान रूप से सुरक्षा मिल सके। इसमें खास तौर पर बच्चे और कमजोर वर्ग के लोग शामिल हैं। उनकी पांच-सूत्रीय योजना के तहत एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने की बात कही गई है।