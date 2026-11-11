हवा में घुला जहर बना 'स्वास्थ्य आपातकाल', WHO की पूर्व वैज्ञानिक का खुलासा- शरीर का हर अंग खतरे में

डॉ. स्वामीनाथन चाहती हैं कि भारत एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स (AHQI) को अपनाए। उनका मानना है कि यह केवल प्रदूषण के आंकड़ों को नहीं, बल्कि यह भी दिखाएगा कि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर डाल रहा है।

वह साफ-सुथरे स्कूलों, एयर प्यूरीफायर और ऐसी नीतियों की वकालत कर रही हैं, जिनसे सभी को समान रूप से सुरक्षा मिल सके। इसमें खास तौर पर बच्चे और कमजोर वर्ग के लोग शामिल हैं। उनकी पांच-सूत्रीय योजना के तहत एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने की बात कही गई है।