AIIMS भुवनेश्वर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर दिव्या का शव फंदे से लटका मिला देश Jun 17, 2026

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भुवनेश्वर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर दिव्या वी (26) मंगलवार को अपने किराए के अपार्टमेंट में मृत पाई गईं। पुलिस को यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। उनके कमरे में रहने वाली साथी जब घर लौटीं, तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया और फोन भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, तो डॉक्टर दिव्या का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।