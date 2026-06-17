AIIMS भुवनेश्वर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर दिव्या का शव फंदे से लटका मिला
देश
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भुवनेश्वर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर दिव्या वी (26) मंगलवार को अपने किराए के अपार्टमेंट में मृत पाई गईं। पुलिस को यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। उनके कमरे में रहने वाली साथी जब घर लौटीं, तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया और फोन भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, तो डॉक्टर दिव्या का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।
AIIMS में पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा
डॉक्टर दिव्या कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं के कारण छुट्टी पर थीं। AIIMS में पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और उन्हें कमरे से मिले सुसाइड नोट की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है।