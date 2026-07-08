उत्तर प्रदेश: एटा में ट्रक से टकराई डबल डेकर बस, 2 लोगों की मौत

पुलिस नींद को बताया हादसे का कारण

चालक और परिचालक के शवों को निकालने के लिए बचाव टीम को बस के क्षतिग्रस्त केबिन को काटना पड़ा। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक पहले से ही एक हादसे के बाद वहां खड़ा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बस चालक को गाड़ी चलाते समय नींद आ गई थी। इस व्यस्त हाईवे पर यातायात अब सामान्य हो गया है। हालांकि, हादसे की जांच फिलहाल जारी है।