चार धाम यात्रा का भव्य आगाज; गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट खुले, 22 को केदारनाथ के भी खुलेंगे देश Apr 19, 2026

उत्तराखंड में 2026 की चार धाम यात्रा का आगाज हो गया है। रविवार, 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इन धामों के कपाट पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ खोले गए। कपाट खुलने से भक्तों में उत्साह की लहर दौड़ गई है, जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।