अगले 2 दिनों तक इन राज्यों में झूमके बरसेंगे बादल, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली समेत कई राज्यों में मानसूनी बारिश पर लगभग ब्रेक लग चुका है। हालांकि, अभी भी कुछ प्रदेशों में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मराठवाड़ा क्षेत्र, कोलकाता और हैदराबाद के कई इलाकों में जोरदार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश का ऑरेंज और बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड़ समेत पूर्वोत्तर राज्यों में यलो अलर्ट जारी किया है।

बाढ़ इन राज्यों में भारी बारिश बनी मुसीबत महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण 8 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों घर ढह गए और हजारों हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हो गई। धाराशिव और बीड में कई सड़कों, पुल और स्कूलों को नुकसान हुआ है। कोलकाता में भी जोरदार बारिश के कारण सड़कों और घरों में 3 फीट तक पानी भरा गया। इसके अलावा विमान और ट्रेन सेवा प्रभावित हुई। हैदराबाद के भी कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं।

पूर्वानुमान कम दबाव के क्षेत्र से आएगी आफत एक तरफ मानसून विदाई ले रहा है, वहीं दूसरी ओर गंगा के मैदानी इलाकों से सटे पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से दशहरा से पहले कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 26 सितंबर तक ओडिशा और 27 सितंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश-तेलंगाना में झमाझम बारिश होने की संभावना है।

तापमान इस राज्य में 39 डिग्री तक पहुंचा तापमान मानसून की बारिश बिहार में अभी भी जोर दे रही है। बुधवार को प्रदेश के 26 जिलों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। राज्य में 25 सितंबर से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश के 3 जिले में बारिश का अलर्ट है और सितंबर के आखिरी दिनों में भी तेज बारिश होगी। राजस्थान में बारिश थमने के बाद अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक जा पहुंचा है। यहां 6 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है।