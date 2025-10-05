उत्तर प्रदेश में डॉक्टर का मुस्लिम महिला का उपचार करने से इनकार, AAP ने साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के जिला महिला अस्पताल में एक चिकित्सक ने मुस्लिम समुदाय की एक गर्भवती महिला का उपचार करने से इनकार कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस बीच अब आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह ने सरकार अस्पताल में घटित इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है।

प्रकरण क्या है पूरा मामला? NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 30 सितंबर की रात की है। मोहम्मद नवाज अपनी गर्भवती पत्नी शमा परवीन को जिला महिला अस्पताल में उपचार के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर उसका उपचार करने से इनकार कर देती है। नवाज का आरोप है कि डॉक्टर ने कहा, "उसे ऑपरेशन थिएटर में मत लाओ... वह मुस्लिम है। मैं उसका इलाज नहीं करूंगी। उसे कहीं और ले जाओ।" इस घटना को लेकर हंगामा खड़ा हो गया।

जानकारी वीडियो ने शमा ने भी लगाया आरोप सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना के एक वीडियो में अस्पताल में मौजूद शमा को कह रही है, "डॉक्टर बाेल रही है कि मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। मैं पलंग पर भी जाकर लेट गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उपचार करने से इनकार कर दिया।"

कदम स्वास्थ्य अधिकारियों ने क्या कहा? वीडियो वायरल होने के बाद जौनपुर जिले के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने कथित तौर पर डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोई भी डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। मामले की जांच की जाएगी और यदि डॉक्टर के खिलाफ आरोप सही पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"