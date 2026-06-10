DMRC ने 2028 तक 'गोल्डन लाइन' शुरू करने की बनाई योजना, दिल्ली को मिलेगी ट्रैफिक से आजादी देश Jun 10, 2026

दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, खासकर उनके लिए जो सफर को आसान बनाना चाहते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने तुगलकाबाद-कालिंदी कुंज मेट्रो कॉरिडोर पर काम की रफ्तार बढ़ा दी है और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह नई लाइन एक बार तैयार हो गई, तो नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दक्षिण दिल्ली के बीच यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। अब लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। यह कॉरिडोर 'गोल्डन लाइन' प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो फेज V(A) विस्तार पैकेज के तहत आता है। इस प्रोजेक्ट को साल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई थी।