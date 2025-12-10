दिवाली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी
क्या है खबर?
भारत में धूमधाम से मनाए जाने वाले रोशनी के त्योहार दीपावली (दिवाली) को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। यह निर्णय बुधवार को दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। पैनल का 20वां सत्र 8-13 दिसंबर तक लाल किले में चल रहा है। यह पहली बार है जब भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) के संरक्षण के लिए अंतरसरकारी समिति के सत्र की मेजबानी कर रहा है।
दिवाली
'वंदे मातरम' के नारों से गूंज उठा लाल किला
यूनेस्को ने जैसे ही दीपावली उत्सव को प्रतिष्ठित सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की लाल किला 'श्रीराम चंद्र की जय' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम का यूट्यूब पर सजीव प्रसारण भी किया गया था। घोषणा के बाद मौके पर मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। बता दें कि भारत ने इस साल यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के लिए प्रकाश, भाईचारे, करुणा और सामूहिक उत्सव के पर्व दिवाली को नामांकित किया था।
सूची
भारत के कई त्योहार सूची में शामिल
वर्तमान में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के 15 त्योहार औऱ सांस्कृतिक आयोजनों को शामिल किया गया है। इसमें प्रयागराज का कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और रामलीला - महाकाव्य 'रामायण' का पारंपरिक प्रदर्शन शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी घोषणा करते हुए खुशी जताई है।
खुशी
प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भारत और दुनियाभर के लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए, दीपावली हमारी संस्कृति और रीति-रिवाजों से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह रोशनी और नेकी का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की इनटैन्जिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने से इस त्योहार की दुनियाभर में लोकप्रियता और बढ़ेगी। प्रभु श्रीराम के आदर्श हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें।'
ट्विटर पोस्ट
घोषणा के बाद खुशी
A historic day for India.— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) December 10, 2025
Deepavali has been officially inscribed on the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage of Humanity.
During the tenure of Hon’ble PM Shri Narendra Modi Ji, India’s cultural heritage is receiving unprecedented global recognition and this milestone… pic.twitter.com/pZDH7nqu85