बिगड़ते भारत-बांग्लादेश रिश्तों की कमान अब दिग्गज नेता दिनेश त्रिवेदी के हाथ!

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच त्रिवेदी ने कार्यभार संभाला

त्रिवेदी एक तनावपूर्ण समय में कार्यभार संभाल रहे हैं। हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कुछ खटास आ गई थी। खासकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े राजनीतिक तनावों और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं ने रिश्तों को प्रभावित किया था। अपने लंबे राजनीतिक करियर को देखते हुए, जिसमें रेलवे मंत्री के तौर पर काम करना और तृणमूल कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल होना भी शामिल है, त्रिवेदी के पास भरपूर अनुभव है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वे अपने अनुभव का इस्तेमाल कर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को फिर से सहज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।