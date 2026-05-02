तिरुमाला लड्डू घी में 'बड़ा खेल' उजागर, आयोग ने पूर्व अधिकारी धर्म रेड्डी पर लगाए आरोप

घी मिलावट के बाद भी सप्लायर्स नहीं हुए ब्लैकलिस्ट

अगस्त 2022 में घी में मिलावट पकड़ी गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बाद भी बोले बाबा डेयरी जैसे सप्लायरों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। वे पहले की तरह ही व्यापार करते रहे।

इतना ही नहीं, 1 जुलाई 2022 से बीटा-सिटोस्टेरॉल की जांच अनिवार्य कर दी गई थी। फिर भी, लंबे समय तक इसे निविदा की शर्तों में शामिल नहीं किया गया। इसकी वजह यह थी कि मंदिर की लैब में FSSAI से मान्यता प्राप्त जांच के लिए उचित सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।

रिपोर्ट में अधिकारियों की पारदर्शिता की कमी के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई है। इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है, ताकि भविष्य में घी की आपूर्ति सुरक्षित हो और उस पर बेहतर ढंग से निगरानी रखी जा सके।