NEET पेपर लीक: असम के मंत्री की बेटी भी विरोध प्रदर्शन में हुई शामिल, वायरल हो रही तस्वीरें
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असम के राजस्व मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिशा महांत गुवाहाटी में दूसरे छात्रों के साथ NEET-UG पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं। उनकी मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इस पूरे परीक्षा घोटाले के लिए सख्त जवाबदेही तय करना शामिल था। अपने पिता के राजनीतिक पद की वजह से दिबिशा की तख्ती लेकर नारे लगाती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। इसकी वजह से इस विरोध प्रदर्शन पर लोगों का ध्यान और भी ज्यादा गया।
मुख्यमंत्री ने कही प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी होने की बात
असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा बिस्वा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले से वाकिफ हैं और इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा, "मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय राज्य की प्राकृतिक आपदा पर ध्यान दें।"