धर्मेंद्र प्रधान की बेटी ने इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया, विदेश में पढ़ाई को लेकर हुई थी आलोचना
क्या है खबर?
पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के निशाने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा प्रधान भी आ गई हैं। ऑनलाइन आलोचनाओं के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया है। दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बाद नैमिषा लगातार प्रदर्शनकारियों के निशाने पर थीं। सोशल मीडिया पर नैमिषा की विदेश से पढ़ाई करने को लेकर आलोचन की जा रही थी।
आलोचना
नैमिषा ने अमेरिका से की है पढ़ाई
नैमिषा ने 2023 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल से LLM की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने US-अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में एक वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम किया।
सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में यह सवाल उठाया गया कि शिक्षा मंत्री की बेटी ने विदेश में उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त की। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि यह भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी को दर्शाता है।
विश्वविद्यालय
टफ्ट्स विश्वविद्यालय भी आलोचकों के निशाने पर
कई सोशल मीडिया यूजर्स ने टफ्ट्स विश्विद्यालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें' जैसी टिप्पणियां की और नैमिषा को विश्वविद्यालय से निलंबित करने की मांग की।
एक यूजर ने कहा, 'उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था की वजह से विदेश में पढ़ाई की। वे विदेश में इसलिए पढ़ रही हैं, क्योंकि वह बात जानती हैं जो लाखों भारतीय छात्र पहले से जानते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था उन्हें निराश कर रही है।'