धर्मेंद्र प्रधान की बेटी ने इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया, विदेश में पढ़ाई को लेकर हुई थी आलोचना

नैमिषा ने 2023 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल से LLM की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने US-अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में एक वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम किया।

सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में यह सवाल उठाया गया कि शिक्षा मंत्री की बेटी ने विदेश में उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त की। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि यह भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी को दर्शाता है।