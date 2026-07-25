केरल: एनेस्थीसिया के बाद डेढ़ साल के बच्चे की मौत, डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
केरल के पय्यन्नूर में एक निजी अस्पताल में होंठ की चोट के इलाज के लिए एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद डेढ़ साल के देवंश शुर्या की मौत हो गई। उनके माता-पिता अधिकारियों से मामले की जांच में तेजी लाने का अनुरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या गलत हुआ।
पुलिस ने अंजलि पोदुवल के खिलाफ दर्ज किया मामला
पुलिस ने एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि पोदुवल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक जिला चिकित्सा पैनल ने इस मामले की जांच की थी, जिसमें 3 सदस्यों को लापरवाही के संकेत मिले, जबकि अन्य सदस्य इस पर एकमत नहीं थे या उनकी राय अलग थी। देवंश के परिवार ने इस मामले में दो और डॉक्टरों को शामिल करने की मांग की है और साथ ही जल्द से जल्द जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने की भी मांग की है। वहीं अस्पताल का कहना है कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है और देवंश की मौत एनेस्थीसिया के बाद कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी।