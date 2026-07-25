केरल: एनेस्थीसिया के बाद डेढ़ साल के बच्चे की मौत, डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि पोदुवल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक जिला चिकित्सा पैनल ने इस मामले की जांच की थी, जिसमें 3 सदस्यों को लापरवाही के संकेत मिले, जबकि अन्य सदस्य इस पर एकमत नहीं थे या उनकी राय अलग थी। देवंश के परिवार ने इस मामले में दो और डॉक्टरों को शामिल करने की मांग की है और साथ ही जल्द से जल्द जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने की भी मांग की है। वहीं अस्पताल का कहना है कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है और देवंश की मौत एनेस्थीसिया के बाद कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी।