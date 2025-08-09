दिल्ली: करावल नगर में शख्स ने पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या की, फरार
क्या है खबर?
दिल्ली के करावल नगर से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी घर से फरार हो गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है। उसने अपनी पत्नी जयश्री और 5 और 7 साल की 2 मासूम बेटियों को भी मार डाला। शुरुआती जांच में पुलिस ने पति-पत्नी के बीच लड़ाई को संभावित वजह माना है।
घटना
आर्थिक तंगी से जूझ रहा था आरोपी
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदीप करावल नगर की भगत सिंह कॉलोनी में परिवार के साथ रहता था। पड़ोसियों ने बताया कि उस पर कर्ज था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसका पत्नी से भी झगड़ा होता रहता था। घटना से पहले भी उसका पत्नी से झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने पत्नी और दोनों बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। आरोपी की तलाश में पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया है।
अन्य घटनाएं
पुराने विवाद में युवक की हत्या
दिल्ली में शुक्रवार रात एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई। नंद नगरी थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने 28 वर्षीय युवक पर गोली चलाई। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शिवम यादव के रूप में हुई। उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक के साथ उसका पुराना विवाद था।