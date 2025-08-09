दिल्ली: करावल नगर में शख्स ने पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या की, फरार

दिल्ली में एक शख्स ने पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी

लेखन आबिद खान 12:33 pm Aug 09, 202512:33 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के करावल नगर से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी घर से फरार हो गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है। उसने अपनी पत्नी जयश्री और 5 और 7 साल की 2 मासूम बेटियों को भी मार डाला। शुरुआती जांच में पुलिस ने पति-पत्नी के बीच लड़ाई को संभावित वजह माना है।