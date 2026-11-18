सख्ती और FIR के बावजूद धधक रही पराली, पंजाब में 6,500 घटनाएं दर्ज की गईं
लेखन आबिद खान
पंजाब में इस कटाई के मौसम में धान की करीब 99.10 प्रतिशत फसल कट चुकी है, इसके बावजूद पराली जलाने की 6,516 घटनाएं सामने आई हैं।
अधिकारियों ने इस सिलसिले में 2,001 FIR दर्ज की हैं और 1.15 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवज़ा भी वसूला है, लेकिन कई जिलों में यह समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है।
पंजाब सरकार ने बढ़ाई सख्ती
राज्य सरकार जुर्माना लगाने और कानूनी कार्रवाई करने जैसे कड़े कदम उठा रही है। इसके बावजूद, खेतों में लगातार पराली जलाने से पूरे पंजाब में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है।
इसका नतीजा यह है कि हर तरफ़ धुंध छाई रहती है और आम लोगों में अपनी सेहत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।