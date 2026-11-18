पंजाब में इस कटाई के मौसम में धान की करीब 99.10 प्रतिशत फसल कट चुकी है, इसके बावजूद पराली जलाने की 6,516 घटनाएं सामने आई हैं।

अधिकारियों ने इस सिलसिले में 2,001 FIR दर्ज की हैं और 1.15 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवज़ा भी वसूला है, लेकिन कई जिलों में यह समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है।