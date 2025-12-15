दिल्ली-NCR में घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य, वायु प्रदूषण और गंभीर

कोहरा कई इलाकों में दृश्यता शून्य दिल्ली-NCR में सोमवार तड़के पूरे क्षेत्र में दृश्यता की स्थिति खराब रही। पालम में दृश्यता सुबह 4:30 बजे लगभग 100 मीटर थी, लेकिन 5-7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पश्चिमी हवाओं के कारण घटकर 50 मीटर रह गई। दिल्ली में सफदरजंग और पालम दोनों में दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंडन में दृश्यता शून्य रही। बारापुल्ला फ्लाईओवर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर कुछ नहीं दिख रहा।

ट्विटर पोस्ट दिल्ली में कोहरे का वीडियो #WATCH | A thick layer of smog engulfs the National Capital. Visuals from the Barapullah flyover. AQI here is 433, categorised as 'severe' as per the Central Pollution Control Board (CPCB) pic.twitter.com/3FX7wR5LQx — ANI (@ANI) December 15, 2025

चेतावनी एयरलाइंस ने जारी की चेतावनी कोहरा घना होने से दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता कम रही, जिससे उड़ानों में मामूली देरी हुई। कोहरे को देखते हुए इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। एयरलाइंस ने कहा कि मौसम की स्थिति के अनुसार परिचालन में बदलाव के चलते कुछ उड़ानों में मामूली देरी हो सकती है। यात्रियों को हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय देने की सलाह दी गई है, क्योंकि सड़क यातायात भी धीमा है।

