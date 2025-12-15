दिल्ली-NCR में घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य, वायु प्रदूषण और गंभीर
क्या है खबर?
दिल्ली और आसपास के इलाके सोमवार को कोहरे की घने चादर में लिपटे रहे। धुंध इतनी अधिक थी कि सड़क पर दिखना बंद हो गया। दिल्ली में अगले 3 घंटों के लिए घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोहरा बढ़ने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 460 से अधिक है, जो 'गंभीर' श्रेणी में है।
कई इलाकों में दृश्यता शून्य
दिल्ली-NCR में सोमवार तड़के पूरे क्षेत्र में दृश्यता की स्थिति खराब रही। पालम में दृश्यता सुबह 4:30 बजे लगभग 100 मीटर थी, लेकिन 5-7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पश्चिमी हवाओं के कारण घटकर 50 मीटर रह गई। दिल्ली में सफदरजंग और पालम दोनों में दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंडन में दृश्यता शून्य रही। बारापुल्ला फ्लाईओवर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर कुछ नहीं दिख रहा।
#WATCH | A thick layer of smog engulfs the National Capital. Visuals from the Barapullah flyover. AQI here is 433, categorised as 'severe' as per the Central Pollution Control Board (CPCB) pic.twitter.com/3FX7wR5LQx— ANI (@ANI) December 15, 2025
चेतावनी
एयरलाइंस ने जारी की चेतावनी
कोहरा घना होने से दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता कम रही, जिससे उड़ानों में मामूली देरी हुई। कोहरे को देखते हुए इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। एयरलाइंस ने कहा कि मौसम की स्थिति के अनुसार परिचालन में बदलाव के चलते कुछ उड़ानों में मामूली देरी हो सकती है। यात्रियों को हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय देने की सलाह दी गई है, क्योंकि सड़क यातायात भी धीमा है।
प्रदूषण
धुंध से प्रदूषण और बिगड़ा
कोहरे की घने चादर ने प्रदूषण भी बढ़ाया है क्योंकि प्रदूषण के खतरनाक कण जमीन से थोड़ा ऊपर ही बने हैं। रविवार को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 461 तक पहुंच गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे उच्च स्तर था। CPCB ने चेतावनी दी कि प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक रूप से उच्च बना हुआ है। हालांकि, सोमवार के बाद यह 'गंभीर' श्रेणी से नीचे जा सकता है।