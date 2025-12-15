LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली-NCR में घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य, वायु प्रदूषण और गंभीर
दिल्ली-NCR में घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य, वायु प्रदूषण और गंभीर
दिल्ली-NCR में कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य हुई

दिल्ली-NCR में घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य, वायु प्रदूषण और गंभीर

लेखन गजेंद्र
Dec 15, 2025
09:38 am
क्या है खबर?

दिल्ली और आसपास के इलाके सोमवार को कोहरे की घने चादर में लिपटे रहे। धुंध इतनी अधिक थी कि सड़क पर दिखना बंद हो गया। दिल्ली में अगले 3 घंटों के लिए घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोहरा बढ़ने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 460 से अधिक है, जो 'गंभीर' श्रेणी में है।

कोहरा

कई इलाकों में दृश्यता शून्य

दिल्ली-NCR में सोमवार तड़के पूरे क्षेत्र में दृश्यता की स्थिति खराब रही। पालम में दृश्यता सुबह 4:30 बजे लगभग 100 मीटर थी, लेकिन 5-7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पश्चिमी हवाओं के कारण घटकर 50 मीटर रह गई। दिल्ली में सफदरजंग और पालम दोनों में दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंडन में दृश्यता शून्य रही। बारापुल्ला फ्लाईओवर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर कुछ नहीं दिख रहा।

ट्विटर पोस्ट

दिल्ली में कोहरे का वीडियो

Advertisement

चेतावनी

एयरलाइंस ने जारी की चेतावनी

कोहरा घना होने से दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता कम रही, जिससे उड़ानों में मामूली देरी हुई। कोहरे को देखते हुए इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। एयरलाइंस ने कहा कि मौसम की स्थिति के अनुसार परिचालन में बदलाव के चलते कुछ उड़ानों में मामूली देरी हो सकती है। यात्रियों को हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय देने की सलाह दी गई है, क्योंकि सड़क यातायात भी धीमा है।

Advertisement

प्रदूषण

धुंध से प्रदूषण और बिगड़ा

कोहरे की घने चादर ने प्रदूषण भी बढ़ाया है क्योंकि प्रदूषण के खतरनाक कण जमीन से थोड़ा ऊपर ही बने हैं। रविवार को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 461 तक पहुंच गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे उच्च स्तर था। CPCB ने चेतावनी दी कि प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक रूप से उच्च बना हुआ है। हालांकि, सोमवार के बाद यह 'गंभीर' श्रेणी से नीचे जा सकता है।

Advertisement