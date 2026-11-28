दिल्ली के बिंदपुर इलाके में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 28 साल के साहिल नाम के युवक की जान चली गई। आरोप है कि पड़ोसी ने बहस के दौरान तीसरी मंजिल से उस पर गैस सिलेंडर फेंक दिया था।

साहिल के दोस्त तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।