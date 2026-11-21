प्रदूषण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियां हटा दी गई हैं और स्कूल भी खुल गए हैं, फिर भी शहर का कुल AQI 279 पर बना हुआ है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।

प्रदूषण में हुई इस अचानक बढ़ोतरी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने धूल नियंत्रण को और कड़ा करने की अपील की है। इसमें सड़कों की ज्यादा सफाई और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कड़ी निगरानी शामिल है।