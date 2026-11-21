दिल्ली: 6 स्टेशनों पर 'बहुत खराब' श्रेणी में हवा, AIIMS में AQI 369
लेखन आबिद खान
दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार को AIIMS में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 369 दर्ज किया गया, जो सरकारी तौर पर 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
यह आंकड़ा चिंताजनक है। शहर के कई और इलाकों जैसे चांदनी चौक और वजीरपुर में भी हवा की गुणवत्ता इसी श्रेणी में दर्ज की गई है।
रेखा गुप्ता ने धूल नियंत्रण कड़े करने पर जोर दिया
प्रदूषण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियां हटा दी गई हैं और स्कूल भी खुल गए हैं, फिर भी शहर का कुल AQI 279 पर बना हुआ है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।
प्रदूषण में हुई इस अचानक बढ़ोतरी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने धूल नियंत्रण को और कड़ा करने की अपील की है। इसमें सड़कों की ज्यादा सफाई और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कड़ी निगरानी शामिल है।