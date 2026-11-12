दिल्ली की हवा के लिए नया खतरा पराली नहीं, अब गाड़ियों का धुंआ बड़ा जिम्मेदार
इस हफ्ते दिल्ली की हवा की हालत काफी खराब है और अब वाहनों से निकलने वाला धुआं ही इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है।
दिल्ली के 'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार (12 नवंबर) को शहर में हुए कुल प्रदूषण में गाड़ियों का हिस्सा 16 प्रतिशत था। यह आंकड़ा शनिवार तक बढ़कर 20 प्रतिशत से ऊपर जा सकता है।
दिवाली के बाद पटाखों का कम इस्तेमाल और पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी के बावजूद, दिल्ली की हवा फिर से "बहुत खराब" श्रेणी में पहुंच गई है। गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 342 दर्ज किया गया।
पराली जलाने की घटनाएं शुक्रवार को 5.3 प्रतिशत पर सिमटीं
पराली जलाने की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। शुक्रवार को भले ही यह घटकर 5.3 प्रतिशत पर आ गई हो, लेकिन शनिवार तक इसके फिर से बढ़ने की आशंका है।
इसी दौरान, घरों में ठोस ईंधन जलाने और हवा में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का प्रदूषण में बड़ा योगदान बना हुआ है। ये क्रमशः 22.3 प्रतिशत और 22.7 प्रतिशत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। यानी, भले ही प्रदूषण के कुछ स्रोत कम हो रहे हों या अचानक बढ़ रहे हों, लेकिन दिल्ली की हवा लगातार अस्वस्थ बनी हुई है।