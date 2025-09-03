दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ा, 1963 के बाद 5वीं बार रिकॉर्ड टूटा
क्या है खबर?
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। बुधवार को दोपहर 3 बजे यह 207.27 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जो चेतावनी स्तर 204.50 मीटर से काफी ज्यादा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, बुधवार रात 8 बजे तक जलस्तर 207.40 मीटर तक पहुंचने की संभावना है, जिससे परेशानी बढ़ जाएगी। इससे पहले यमुना का जलस्तर जुलाई 2023 में 208.66 मीटर के स्तर को पार कर गया था।
रिकॉर्ड
पिछले 6 दशक में 5 बार टूटा जलस्तर का रिकॉर्ड
हिंदुस्तान टाइम्स ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के हवाले से बताया कि दिल्ली में 1963 के बाद से यह 5वीं बार है, जब यमुना का जलस्तर 207 मीटर को पार कर गया है। इससे पहले नदी 2013 में 207.32 मीटर, 2010 में 207.11 मीटर और 1978 में 207.49 मीटर के स्तर पर पहुंची थी। वर्ष 2023 में जुलाई में भारी बारिश और हरियाणा के बैराज से छोड़े गए पानी के कारण नदी 208.66 मीटर के स्तर पर पहुंची थी।
बचाव
दिल्ली में कई इलाके डूबे, 10,000 लोग बचाए गए
दिल्ली में यमुना के किनारे बसे यमुना बाजार-तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट समेत निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहां लोगों के घर पानी में डूबे हैं। बचाव दल के कर्मियों ने इलाकों से 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली का पुराना रेलवे पुल भी खतरे को देखते हुए यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।
परामर्श
यातायात परामर्श जारी, निगमबोध श्मशान घाट होगा बंद
दिल्ली यातायात पुलिस ने यमुना नदी के जलस्तर को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि मजनू का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक आउटर रिंग रोड पर यातायात बुरी तरह प्रभावित है। वजीराबाद-सिग्नेचर ब्रिज और चंदगी राम अखाड़ा-आईपी कॉलेज रेड लाइट से यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। यमुना का पानी निगमबोध श्मशान घाट में घुस गया है, जिससे इसको बंद करने की योजना बनाई जा रही है। यह दिल्ली का सबसे पुराना और व्यस्ततम श्मशान घाट है।
ट्विटर पोस्ट
यमुना बाजार इलाके में घुसा पानी
#WATCH | Delhi | Residents of Yamuna Bazar being shifted to safer locations as the area gets flooded, following a rise in the water level of the River Yamuna. pic.twitter.com/7NcXA1gCYX— ANI (@ANI) September 3, 2025