छत्तीसगढ़: गणेश विसर्जन के दौरान भीड़ में घुसी कार ने कई को रौंदा, 3 की मौत

लेखन गजेंद्र 04:26 pm Sep 03, 202504:26 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बोलेरो शोभायात्रा की भीड़ में घुस गई और कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा जुरूडांड में हुआ है। बोलेरो की टक्कर से करीब 28 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुस्सायी भीड़ ने हादसे के बाद बोलेरो चालक को पकड़ लिया और खूब पीटा। बोलेरो सवार अन्य लोग फरार हो गए हैं।