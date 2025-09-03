छत्तीसगढ़: गणेश विसर्जन के दौरान भीड़ में घुसी कार ने कई को रौंदा, 3 की मौत
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बोलेरो शोभायात्रा की भीड़ में घुस गई और कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा जुरूडांड में हुआ है। बोलेरो की टक्कर से करीब 28 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुस्सायी भीड़ ने हादसे के बाद बोलेरो चालक को पकड़ लिया और खूब पीटा। बोलेरो सवार अन्य लोग फरार हो गए हैं।
हादसा
नशे में था बोलेरो चालक
पुलिस ने बताया कि जुरूडांड में करीब 150 लोग बगीचा-जशपुर मार्ग पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाल रहे थे। प्रतिमा के पीछे लोग नाचते-गाते चल रहे थे। तभी बोलेरो चालक सुखसागर वैष्णव (40) ने वाहन को भीड़ में घुसा दिया और लोगों को रौंद दिया। हादसे के समय वह शराब के नशे में था। स्थानीय लोगों ने वैष्णव को पकड़कर पुलिस को हवाले किया। पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज वाहन जब्त कर लिया है।
जांच
मृतकों में 3 किशोर
पुलिस ने बताया हादसे में जान गंवाने वालों में अरविंद केरकेट्टा (19), विपिन कुमार प्रजापति (17), खिरोवती यादव (32) शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि घायल 28 लोगों में कई की हालत गंभीर हैं। सभी को अंबिकापुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। घटना की सूचना पर जशपुर विधायक रायमुनि भगत भी देर रात बगीचा अस्पताल पहुंचीं और घायलों से मुलाकात की। पुलिस आरोपी वाहन चालक से पूछताछ कर रही है।