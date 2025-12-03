व्लादिमीर पुतिन के लिए दिल्ली में 5 परतों का पहरा, जानिए कितनी कड़ी है सुरक्षा

सुरक्षा पहली और दूसरी स्तरीय सुरक्षा में क्या होगा? दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का मूल राष्ट्रपति के आसपास का क्षेत्र होगा, जिसमें उनके हवाई अड्डे से लेकर उनकी फ्लीट, आधिकारिक प्रवास, कार्यक्रम स्थल शामिल हैं। पांच-स्तरीय सुरक्षा में पहली और दूसरी परतों में उच्च प्रशिक्षित रूसी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती होगी, जिनमें पुतिन के साथ यात्रा करने वाले FSO एजेंट भी शामिल हैं, जो सबसे नजदीकी घेरा बनाते हैं। कर्मी राष्ट्रपति के वाहन और ITC मौर्या में उनके आवास के भीतर तत्काल शारीरिक सुरक्षा और गहन निगरानी के लिए होंगे।

सुरक्षा तीसरी स्तरीय सुरक्षा में क्या होगा? तीसरे स्तर का सुरक्षा प्रबंधन भारत के विशिष्ट विशेष बलों और आतंकवाद-रोधी इकाई करेंगे, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और विशेष सुरक्षा समूह (SPG) शामिल हैं। ये आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार इकाई है। ये बल आयोजन स्थल की परिधि, आवाजाही के मार्गों पर सशस्त्र, त्वरित प्रतिक्रिया बैकअप और सामरिक निगरानी प्रदान करते हैं। सम्मेलन के मुख्य स्थल हैदराबाद हाउस सहित प्रमुख स्थानों के आसपास की छतों पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है।

