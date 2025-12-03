व्लादिमीर पुतिन के लिए दिल्ली में 5 परतों का पहरा, जानिए कितनी कड़ी है सुरक्षा
क्या है खबर?
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली आ रहे हैं, जिसके लिए राजधानी में जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरी दिल्ली को उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में बदल दिया गया है। अधिकारियों ने खतरों को बेअसर करने और अतिथि गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व 5-स्तरीय सुरक्षा घेरा लागू किया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (FSO) के अधिकारियों के साथ सुरक्षा योजना बनाई है।
सुरक्षा
पहली और दूसरी स्तरीय सुरक्षा में क्या होगा?
दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का मूल राष्ट्रपति के आसपास का क्षेत्र होगा, जिसमें उनके हवाई अड्डे से लेकर उनकी फ्लीट, आधिकारिक प्रवास, कार्यक्रम स्थल शामिल हैं। पांच-स्तरीय सुरक्षा में पहली और दूसरी परतों में उच्च प्रशिक्षित रूसी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती होगी, जिनमें पुतिन के साथ यात्रा करने वाले FSO एजेंट भी शामिल हैं, जो सबसे नजदीकी घेरा बनाते हैं। कर्मी राष्ट्रपति के वाहन और ITC मौर्या में उनके आवास के भीतर तत्काल शारीरिक सुरक्षा और गहन निगरानी के लिए होंगे।
सुरक्षा
तीसरी स्तरीय सुरक्षा में क्या होगा?
तीसरे स्तर का सुरक्षा प्रबंधन भारत के विशिष्ट विशेष बलों और आतंकवाद-रोधी इकाई करेंगे, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और विशेष सुरक्षा समूह (SPG) शामिल हैं। ये आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार इकाई है। ये बल आयोजन स्थल की परिधि, आवाजाही के मार्गों पर सशस्त्र, त्वरित प्रतिक्रिया बैकअप और सामरिक निगरानी प्रदान करते हैं। सम्मेलन के मुख्य स्थल हैदराबाद हाउस सहित प्रमुख स्थानों के आसपास की छतों पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है।
सुरक्षा
चौथी और पांचवीं स्तरीय सुरक्षा कैसी होगी?
चौथे परत में आवागमन गलियारों की परिचालन सुरक्षा शामिल है। इसमें दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल हवाई अड्डे से होटल और सम्मेलन स्थलों तक के मार्ग की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। इस परत में व्यापक क्षेत्र नियंत्रण, तोड़फोड़-रोधी जांच, और संवेदनशील क्षेत्रों पर अस्थायी उड़ान प्रतिबंधित है। पांचवीं और सबसे बाहरी परत में खुफिया जानकारी जुटाने और व्यापक क्षेत्र की निगरानी होगी, जिसमें पूरे शहर में खुफिया अधिकारी सादे कपड़ों में तैनात होंगे।