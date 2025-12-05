राजघाट दौरा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक, जानिए व्लादिमीर पुतिन के दूसरे दिन का कार्यक्रम

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन काफी व्यस्त होंगे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक समेत कई अन्य कार्यक्रम तय हैं। गुरुवार को पुतिन दिल्ली पहुंचे, तो स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया। दोनों 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पुतिन के लिए औपचारिक रात्रिभोज रखा था। इस दौरान मोदी ने उन्हें गीता भेंट की।

कार्यक्रम आज के क्या है कार्यक्रम? राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद 10 बजे वे राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 11 बजे पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके बाद पुतिन हैदराबाद हाउस में ही भारत-रूस बिजनेस फोन को संबोधित करेंगे और 5 बजे भारत मंडपन में कारोबारियों से मिलेंगे।

कार्यक्रम शाम 7 बजे राष्ट्रपति देंगी राजकीय भोज की दावत शाम को करीब 7 बजे पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजकीय भोज की दावत देंगी। इस दौरान कई अन्य मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होने की संभावना है। रात्रिभोज के बाद पुतिन रात लगभग 9 बजे भारत से मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान पुतिन भारत के साथ 25 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें 15 से अधिक व्यापारिक समझौते शामिल हैं।

