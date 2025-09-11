LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली-सिंगापुर एयर इंडिया उड़ान का AC खराब, घंटों पसीने में भीगने के बाद यात्रियों को उतारा
लेखन गजेंद्र
Sep 11, 2025
09:39 am
क्या है खबर?

दिल्ली से सिंगापुर के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया के विमान में बैठे 200 यात्री बुधवार रात को पस्त हो गए। विमान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने को तैयार खड़ा था, जिसका AC खराब होने से यात्री 2 घंटे तक अखबारों और किताबों से हवा करते रहे। विमान में बिजली भी नहीं थी। इसके बाद विमान में तकनीकी खराबी का हवाला देकर यात्रियों को नीचे उतार दिया गया और टर्मिनल भवन में ले गए।

तकनीक

क्या है मामला?

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, एयर इंडिया के बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान को बुधवार रात लगभग 11 बजे दिल्ली से सिंगापुर के लिए उड़ान भरनी थी। लेकिन बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, उड़ान संख्या AI-2380 के चालक दल के सदस्य यात्रियों को उतारने लगे, जिन्हें फिर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन ले जाया गया। इस संबंध में एयर इंडिया ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उड़ान के यात्रियों ने अपनी परेशानी को साझा किया है।

ट्विटर पोस्ट

यात्री ने साझा किया वीडियो