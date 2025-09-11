दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया विमान का AC खराब

दिल्ली-सिंगापुर एयर इंडिया उड़ान का AC खराब, घंटों पसीने में भीगने के बाद यात्रियों को उतारा

लेखन गजेंद्र 09:39 am Sep 11, 202509:39 am

क्या है खबर?

दिल्ली से सिंगापुर के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया के विमान में बैठे 200 यात्री बुधवार रात को पस्त हो गए। विमान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने को तैयार खड़ा था, जिसका AC खराब होने से यात्री 2 घंटे तक अखबारों और किताबों से हवा करते रहे। विमान में बिजली भी नहीं थी। इसके बाद विमान में तकनीकी खराबी का हवाला देकर यात्रियों को नीचे उतार दिया गया और टर्मिनल भवन में ले गए।