दिल्ली से लेह के लिए रवाना स्पाइसजेट की उड़ान को वापस लौटाया गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली से लेह के लिए रवाना स्पाइसजेट के इंजन में चिंगारी, कुछ मिनट बाद तुरंत लौटी

लेखन गजेंद्र 10:51 am Feb 24, 202610:51 am

क्या है खबर?

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेह के लिए उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद स्पाइसजेट के विमान को वापस लौटा दिया गया। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के बाद विमान के इंजन चिंगारी और आप की लपटें देखी गई थी, जिसके बाद उसे वापस दिल्ली लाने का फैसला किया गया। घटना से यात्री सहमे हुए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।