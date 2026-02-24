झारखंड के रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, सभी 7 लोगों की मौत

झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस सोमवार देर रात को चतरा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 लोग सवार थे। पहले हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने सुबह पुष्टि की कि घटना में सभी लोगों की मौत हुई है। उप-मंडल पुलिस अधिकारी शुभम खंडेलवाल ने बताया कि विमान में सवार सभी 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं।

हादसा कैसे हुआ हादसा? रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का विमान रांची हवाई अड्डे से सोमवार शाम 7:11 बजे रवाना हुआ था। विमान शाम करीब 7:30 बजे लापता हो गया, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ। देर रात यह घने जंगलों वाले सिमरिया के बरियातू पंचायत क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त मिला। मृतकों में विमान के पायलट-इन-कमांड कैप्टन विवेक विकास भगत, सह-पायलट कैप्टन सवराजदीप सिंह, मरीज संजय कुमार (41), परिचारिका अर्चना देवी, धुरु कुमार, डॉ विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा शामिल हैं।

जांच रात 10 बजे उतरना था दिल्ली बीचक्राफ्ट C90 विमान, जिसका पंजीकरण नंबर VT-AJV था, रांची से दिल्ली के लिए चिकित्सा निकासी मिशन पर था। विमान को रात करीब 10 बजे दिल्ली में उतरना था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अनुसार, विमान का कोलकाता से संचार और रडार संपर्क शाम 7:34 बजे, वाराणसी से लगभग 100 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में टूट गया था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

जांच 65 प्रतिशत जले मरीज को ले जा रहा था विमान एयर एंबुलेंस झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा निवासी संजय कुमार को दिल्ली इलाज के लिए ले जा रहा था। वह 65 प्रतिशत तक जल गए थे। रांची के देवनीका अस्पताल के मुख्य प्लास्टिक सर्जन डॉ. अनंत सिन्हा ने बताया कि कुमार 16 फरवरी को गंभीर हालत में देवकमल अस्पताल में भर्ती हुए थे। परिवार ने उन्हें दिल्ली के उच्च चिकित्सा केंद्र ले जाना चाहता था। उन्हें सोमवार शाम साढ़े 4 बजे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी।