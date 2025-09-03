दिल्ली-कोलकाता उड़ान में धार्मिक नारों पर चालक दल और यात्री में झड़प, 3 घंटे रुकी उड़ान

दिल्ली से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की उड़ान में सोमवार को धार्मिक नारों को लेकर विवाद हो गया, जिससे उड़ान 3 घंटे देर से उड़ी। विवाद चालक दल के सदस्यों और एक यात्री के बीच हुई थी। यात्री पर धार्मिक नारे लगाने, शराब पीने और अन्य यात्रियों को भड़काने का आरोप है। दोनों पक्षों ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, इसके चलते विमान 3 घंटे तक पार्किंग में ही फंसा रहा।

विवाद क्या है पूरा मामला? घटना 1 सितंबर सोमवार को दिल्ली-कोलकाता की इंडिगो उड़ान 6E-6571 में घटी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एयर होस्टेस ने शिकायत की कि सीट संख्या 31D में बैठा यात्री जो पेशे से वकील है, वह नशे की हालत में विमान में चढ़ा और वह अन्य साथी यात्रियों से 'हर-हर महादेव' का नारा लगाने को कहा। यात्री एक पानी की बोतल लिए था, जिसमें शराब की गंध आ रही थी। एयर होस्टेस ने बोतल मांगी तो यात्री उसे पी गया।

बहस चालक दल और यात्री के बीच बहस से देरी हुई इस दौरान विमान में चालक दल के सदस्यों और यात्री के बीच बहस होती रही। विमान जब कोलकाता पहुंचा तो आरोपी यात्री को सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया गया। वकील ने आरोपों से इनकार किया है और जवाबी शिकायत दर्ज कराई। यात्री ने कहा कि उसने विमान में नहीं बल्कि दिल्ली हवाई अड्डे पर बीयर पी थी, जिसका बिल उसके पास है। उसने बताया कि धार्मिक नारों का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था।