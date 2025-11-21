दिल्ली छात्र आत्महत्या मामला: शिक्षकों द्वारा अपमान, स्कूल से निकालने की धमकी; हुए ये बड़े खुलासे

दिल्ली में 10वीं कक्षा के छात्र शौर्य पाटिल की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्कूल प्रबंधन ने प्राचार्या समेत 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। चारों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। वहीं, छात्र के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शिक्षकों ने उनके बच्चे का लगातार अपमान किया, जिससे आहत होकर उसने ये कदम उठाया। इस मामले में छात्र के दोस्तों ने भी अहम बातें बताई हैं।

आरोप छात्र के पिता बोले- शिक्षक निशाना बना रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया से पीड़ित छात्र शौर्य के पिता प्रदीप पाटिल ने कहा, "पिछले 6 महीनों से वह हमें बताता रहा कि उसे सामान्य बातचीत के लिए भी निशाना बनाया जा रहा है। शिक्षक उसे अपमानित कर रहे हैं। हमें छोटी-छोटी बातों पर स्कूल बुलाया जाता था, खासकर पिछले 4 महीनों में। उसकी छुट्टियां 8-10 दिन दूर थीं। हमने उससे कहा था कि यह खत्म होने के बाद हम उसे अगले 2 साल के लिए दूसरे स्कूल में भेज देंगे।"

बयान काउंसलर को बताए थे आत्महत्या के विचार छात्र के पिता ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि उसके दोस्तों ने बताया कि वो पहले स्कूल काउंसलर के पास भी गया था। पिता ने कहा कि उसने अपने दोस्तों से भी बात की थी, लेकिन परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं कहा था। वहीं, छात्र के चाचा ने कहा, "उसके दोस्तों ने हमें बताया कि उसने काउंसलर को आत्महत्या के विचार बताए थे, लेकिन उसने इसे खारिज कर दिया था।"

साथियों के बयान साथी छात्रों ने कहा- शिक्षक शौर्य को धमका रहे थे शौर्य के एक साथी छात्र ने बताया कि शिक्षकों द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। छात्र ने कहा, "मेरे दोस्त ने काउंसलर को समस्याओं के बारे में बताया था। हम अगले 2-3 दिन में प्रधानाध्यापिका से मिलकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे।" वहीं, शौर्य के पिता ने कहा, "घटना से एक दिन पहले भी उसने फिर बताया था कि उसे परेशान किया जा रहा है। उसे बार-बार स्कूल से निकालने की धमकियां दी जा रही थीं।

आरोप अन्य छात्रों ने भी स्कूल प्रबंधन पर लगाए आरोप अन्य छात्रों ने आरोप लगाया कि छोटी-छोटी बातों पर अभिभावकों को स्कूल बुलाया जाता है। एक छात्र ने कहा, "छोटी-छोटी बातों पर हमारे अभिभावकों को बुलाते हैं, जैसे अगर हम कक्षा में पानी गिरा दें।" छात्र ने आगे दावा किया कि शिक्षक कक्षा में खुलेआम गाली-गलौज करते हैं और छात्रों को स्कूल से निकाल देते हैं। एक छात्र के पिता ने कहा, "3 महीने पहले मुझे स्कूल बुलाया गया और बताया गया कि मेरा बेटा कक्षा में बात करता है।"

मामला क्या है मामला? दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र शौर्य ने 18 नवंबर को राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बैग में सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने शिक्षकों द्वारा मानसिक उत्पीड़न की बात कही थी। मामले सामने आने के बाद अभिभावकों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन भी किया था। दिल्ली सरकार ने जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है।