हाई कोर्ट में सुनवाई, अधिकारी निलंबित और मकान मालिक गिरफ्तार; दिल्ली इमारत हादसे में क्या-क्या हुआ?

कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारी सतर्क रहते और अपने वैधानिक कर्तव्यों का उचित निर्वहन करते, तो प्रथम दृष्टया ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बचा जा सकता था।

कोर्ट ने MCD से हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें यह बताया जाएगा कि PG और होटलों को नियंत्रित करने वाले कोई वैधानिक या कार्यकारी नियम हैं या नहीं।

दिल्ली विश्वविद्यालय से भी छात्रावासों की जानकारी मांगी गई है।

इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।