ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के पास 'प्रतिबंधित क्षेत्र' बनाने की तैयारी कर रहा
क्या है खबर?
ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के पास एक नया 'प्रतिबंधित क्षेत्र' स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने बताया कि यह क्षेत्र अमेरिकी नौसेना की मौजूदा नाकाबंदी रेखा के पास से शुरू होगा और होर्मुज जलडमरूमध्य से होते हुए फारस की खाड़ी तक फैला होगा। रेजाई ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र की औपचारिक घोषणा आने वाले दिनों या हफ्तों में की जाएगी।
योजना
जहाजों को प्रतिबंधित सूची में डाल सकता है ईरान
रेजाई ने चेतावनी दी कि होर्मुज पार करने के इरादे से निर्धारित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों की पहचान की जा सकती है और उन्हें ईरानी प्रतिबंध सूची में डाला जा सकता है।
रेजाई ने कहा, "नए क्षेत्र की घोषणा आने वाले दिनों और हफ्तों में की जाएगी और यह अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की रेखा से शुरू होगा, होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर बढ़ेगा और इस तरफ से फारस की खाड़ी में जारी रहेगा।"
तनाव
हमलों के बीच बढ़ता जा रहा तनाव
ईरान ने यह घोषणा ऐसे वक्त की है, जब उसका अमेरिका के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले अमेरिका ने 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। इस हमले में 2 टैंकर निष्क्रिय हो गए, जबकि एक डूब गया।
इसके बाद ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिकी युद्धपोतों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।
ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा था कि अमेरिका को 'तेज, भारी और ज्यादा दर्दनाक' तरीके से जवाब दिया जाएगा।