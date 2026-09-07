ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के पास 'प्रतिबंधित क्षेत्र' बनाने की तैयारी कर रहा है

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के पास 'प्रतिबंधित क्षेत्र' बनाने की तैयारी कर रहा

लेखन आबिद खान 11:25 am Sep 07, 202611:25 am

क्या है खबर?

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के पास एक नया 'प्रतिबंधित क्षेत्र' स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने बताया कि यह क्षेत्र अमेरिकी नौसेना की मौजूदा नाकाबंदी रेखा के पास से शुरू होगा और होर्मुज जलडमरूमध्य से होते हुए फारस की खाड़ी तक फैला होगा। रेजाई ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र की औपचारिक घोषणा आने वाले दिनों या हफ्तों में की जाएगी।