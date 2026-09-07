GPT-6 एस्ट्रा पर एनवीडिया CEO का बड़ा बयान

क्या आ गया AGI का दौर? GPT-6 एस्ट्रा पर एनवीडिया CEO का बड़ा बयान

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:24 am Sep 07, 202611:24 am

क्या है खबर?

एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग ने OpenAI के नए मॉडल GPT-6 एस्ट्रा को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस मॉडल के आने के साथ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) का दौर शुरू हो गया है। हुआंग ने OpenAI को बधाई देते हुए बताया कि एस्ट्रा को करीब 1 लाख से ज्यादा एनवीडिया एनवीडिया ग्रेस ब्लैकवेल एनवीलिंक72 पर प्रशिक्षित किया गया। उनका कहना है कि कंपनी जल्द 4 लाख से ज्यादा GPU ऑनलाइन लाएगी।