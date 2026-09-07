'हनुमान अंश' के बाद आध्यात्मिक सफर पर ले जाएंगी ये दमदार फिल्में

'हनुमान अंश' जैसी आध्यात्मिक कहानियां पसंद हैं? तो झटपट देख लें ये फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 11:26 am Sep 07, 202611:26 am

क्या है खबर?

नीम करौली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज के 31 दिनों 122.13 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। अगर 'हनुमान अंश' के बाद आपका रुझान आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता पर आधारित कहानियों की ओर बढ़ा है, तो बॉलीवुड की इन फिल्मों को भी जरूर देखें।