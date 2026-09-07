प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम को दी बधाई

'बिग बॉस 20': प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का बढ़ाया हौंसला, घरवालों को दी ये चेतावनी

लेखन ज्योति सिंह 11:11 am Sep 07, 202611:11 am

क्या है खबर?

टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का आगाज हो चुका है। 6 सितंबर को शो का प्रीमियर हुआ, जिसमें जाने-माने सितारों और सोशल मीडिया हस्तियों समेत मशहूर मुक्केबाज मैरी कॉम भी प्रतियोगी बनकर पहुंची। इस दौरान, प्रियंका चोपड़ा ने एक वीडियो संदेश के जरिए उनका हौंसला बढ़ाया। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेत्री ने अन्य घरवालों को चेतावनी भी दी कि वह मैरी सामने बने रहने के लिए लंबी रेस के लिए तैयार हो जाएं।