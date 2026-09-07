'बिग बॉस 20': प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का बढ़ाया हौंसला, घरवालों को दी ये चेतावनी

'बिग बॉस 20': प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का बढ़ाया हौंसला, घरवालों को दी ये चेतावनी
क्या है खबर?
टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का आगाज हो चुका है। 6 सितंबर को शो का प्रीमियर हुआ, जिसमें जाने-माने सितारों और सोशल मीडिया हस्तियों समेत मशहूर मुक्केबाज मैरी कॉम भी प्रतियोगी बनकर पहुंची। इस दौरान, प्रियंका चोपड़ा ने एक वीडियो संदेश के जरिए उनका हौंसला बढ़ाया। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेत्री ने अन्य घरवालों को चेतावनी भी दी कि वह मैरी सामने बने रहने के लिए लंबी रेस के लिए तैयार हो जाएं।
संदेश
प्रियंका ने मैरी के समर्थन में अपनी राय रखी
प्रियंका ने वीडियो संदेश में कहा, "मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। आप 'बिग बॉस' में जा रही हैं, और मैं खुद जानती हूं कि आप कितनी मजबूत, दृढ़ निश्चयी और संकल्पित हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "बाकी घर के सदस्यों के लिए एक छोटी सी 'चेतावनी', मैरी के सामने अगर बने रहना है, तो लंबी रेस के लिए तैयार हो जाएं। इनका नॉकआउट ना बहुत भारी पड़ता है। मैरी, बस आप जैसी हैं वैसी रहिए, खुले दिल से खेलिए।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Reel Mary Kom ka Real Mary Kom ke liye ek special message! ♥️— JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 6, 2026
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फिल्म
मैरी की बायोपिक में नजर आई थीं प्रियंका
2014 में रिलीज हुई मैरी की बायोपिक, 'मैरी कॉम' में प्रियंका ने उनके किरदार को निभाया था।
ओमंग कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दर्शन कुमार भी मुख्य भूमिका में थे और सुनील थापा ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म को सकरात्मक प्रतिक्रिया हासिल हुई थी।
खैर, अब मैरी सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में प्रतियोगी बनकर पहुंच चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मुक्केबाजी छोड़कर उनका दिमागी गेम किस कदर प्रतियोगियों पर भारी पड़ता है।