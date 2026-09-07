अनुमति से ज्यादा निर्माण, आपातकालीन निकास नहीं और तोड़फोड़; दिल्ली इमारत हादसे में सामने आईं लापरवाहियां 

समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह इमारत भूतल+4 की है। यानी भूतल और 4 मंजिलें हैं, जबकि केवल भूतल+ 1 इकाई के लिए ही अनुमति दी गई थी।

यही नहीं, मालिक ने अवैध तरीके से इमारत में तहखाने का भी निर्माण कर लिया था।

अधिकारी ने कहा, "मौजूदा इमारत के तहखाने में बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह खतरनाक है। यह फील्ड स्टाफ की विफलता है।"