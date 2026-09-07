दिल्ली इमारत हादसा: मकान मालिक को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया

हरिराम के पड़ोसी SP शर्मा ने कहा, "गुप्ता जी की बाजार में दुकान है। हम कभी-कभी वहां से सामान खरीदते हैं। उनका व्यवहार अच्छा है। वह कई साल से यहां रह रहे हैं। उनके कई और मकान भी हैं। बेटी और बेटा भी सेक्टर-23 के आसपास रहते हैं। उनकी हार्डवेयर की दुकान है। दिल्ली के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि सत्य निकेतन में उनका कोई मकान है या नहीं, लेकिन यहां उनकी 4-5 प्रॉपर्टी हैं।"