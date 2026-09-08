दिल्ली इमारत मालिक को कमजोर नींव के बारे में पता था, फिर भी किया निर्माण- FIR

पुलिस का आरोप है कि मालिक को इस बात की पूरी जानकारी थी कि मौजूदा नींव अतिरिक्त भार सहन नहीं कर सकती और इमारत ढह सकती है और जानमाल का नुकसान हो सकता है। इसके बावजूद अतिरिक्त निर्माण किया गया।

FIR के अनुसार, इमारत में हॉस्टलडेज नाम से PG चलाया जा रहा था। इमारत में एक भूतल और 4 मंजिलें थीं। जब यह अचानक ढह गई, तब इसमें बड़ी संख्या में छात्र और अन्य लोग रह रहे थे।