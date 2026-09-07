दिल्ली इमारत हादसे में मृतकों की संख्या 6 हुई, बचाव अभियान अभी भी जारी

इमारत के मालिक का नाम हरि राम बंसल है, जो गुरुग्राम में रहता है। पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही की धाराओं FIR दर्ज की है। घटना के बाद से ही वो फरार बताया जा रह है। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।

एक MCD अधिकारी ने बताया कि यह इमारत लगभग 50 वर्ष पुरानी थी। अनुमति केवल G+1 भवन के लिए थी, जबकि यह G+4 भवन था।