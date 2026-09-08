दिल्ली में गिरने वाली इमारत के बगल वाली इमारत को ढहाया जाएगा

दिल्ली इमारत हादसा: पास वाली जर्जर इमारत को 1-2 दिन में ढहाएगा MCD

लेखन आबिद खान 11:24 am Sep 08, 202611:24 am

क्या है खबर?

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत हादसे के बाद प्रशासन अब खतरनाक इमारतों की जांच कर रहा है। पता चला है कि जो इमारत गिरी थी, उसके पास वाली इमारत भी जर्जर स्थिति में है। निरीक्षण के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने इस इमारत को असुरक्षित पाया है नोटिस जारी किया है। MCD कमिश्नर संजीव खीरवार ने कहा, "इमारत कमजोर हो गई है। हम अगले 1-2 दिन में सुनियोजित तरीके से इसे गिराने की कार्रवाई करेंगे।"