क्या न्यूजीलैंड में होने वाली वनडे सीरीज में रोहित-कोहली करेंगे संघर्ष? मिचेल सैंटनर ने बताई योजना

सैंटनर का मानना है कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां भारत की नई और युवा टेस्ट टीम के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण होंगी।

उन्होंने कहा, "भारत की इस नई टीम के लिए शायद यह पहला मौका होगा जब उनके कुछ खिलाड़ी न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच खेलेंगे, जहां की पिचें और परिस्थितियां उनके लिए पूरी तरह से अनजानी होंगी।"

हालांकि, इस दौरान उन्होंने यह भी माना कि यह भारतीय टीम भी एक बेहद संतुलित और हर विभाग में मजबूत टीम है।