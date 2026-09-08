सैमसंग ने भारत में शुरू की छंटनी

सैमसंग ने भारत में शुरू की छंटनी, इतने लोगों की जा सकती है नौकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:19 am Sep 08, 202611:19 am

क्या है खबर?

टेक कंपनी सैमसंग भारत में कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने टेलीविजन और होम अप्लायंस कारोबार में कर्मचारियों की संख्या घटानी शुरू कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती लागत, कमजोर मांग और कारोबार में बदलाव के बीच यह कदम उठाया गया है। कंपनी भारत में कामकाज और टीमों के ढांचे में बदलाव कर रही है। इससे कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है।