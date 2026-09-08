'बिग बॉस 20' में तलाक पर बात करती दिखीं माही विज

'बिग बॉस 20': माही विज ने जबरन छेड़ा तलाक का मुद्दा? ईशा रिखी-मैरी कॉम को घसीटा

लेखन ज्योति सिंह 11:22 am Sep 08, 202611:22 am

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में माही विज बतौर प्रतियोगी शामिल हो चुकी हैं। शो के हालिया एपिसोड में वह ईशा रिखी और मैरी कॉम के साथ तलाक के मुद्दे पर बात करती नजर आईं, जबकि दोनों ने इस विषय पर बात करने से इनकार किया। बाद में, माही ने शो को "तलाकशुदा लोगों का खास शो" कहा और जोर दिया कि भले तलाक हो गया हो, लेकिन एक्स के साथ पुरानी अच्छी यादें होती ही हैं।