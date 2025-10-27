उत्तर प्रदेश: मुरादाबाद में रेस्टोरेंट के अंदर फटे 5 सिलेंडर, आग में झुलसी महिला की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोमवार तड़के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, जिसके बाद एक-एक कर 5 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ। घटना रामपुर रोड स्थित होटल क्लार्क इन के सामने परी रेस्टोरेंट में हुई थी। रेस्टोरेंट के ऊपर उसके मालिक का मकान था। आग की चपेट में आकर रेस्टोरेंट मालिक प्रदीप श्रीवास्तव की मां की मौत हो गई है, जबकि परिवार के अन्य 10 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी अस्पताल में भर्ती हैं।
हादसा
आतिशबाजी की चिंगारी से हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि रेस्टोरेंट के ऊपर बने मकान पर प्रदीप अपने परिवार के साथ रहते हैं। रविवार रात को रेस्टोरेंट के पास वेकेशन हॉल में शादी थी। यहां बारात के स्वागत के दौरान आतिशबाजी हो रही थी, जिसकी एक चिंगारी रेस्टोरेंट के किचन में पहुंच गई। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक 5 सिलेंडर विस्फोट होते चले गए। थोड़ी देर में आग ऊपरी मंजिल में घर तक पहुंच गई थी।
जांच
किसी को नहीं मिला भागने का मौका
आग की सूचना पर 11 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, जिन्होंने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी तेजी से फैली की प्रदीप के परिवार में किसी सदस्य को भागने का मौका नहीं मिला। दमकल कर्मियों ने तीसरी मंजिल और खिड़कियों से कुछ लोगों को बचाया। हादसे में प्रदीप की पत्नी शिवानी, बच्चे परी-वैभव, पिता जयप्रकाश, बहन साधना, बहनोई सचिन भटनागर , भांजे शौर्य, अभिनव और वंश झुलसे हैं। प्रदीप की मां मायादेवी की मौत हो चुकी है।
ट्विटर पोस्ट
आग का दृश्य
#WATCH | मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश: एक इमारत के भूतल पर स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी, जो चार सिलेंडर फटने के बाद अन्य मंजिलों तक फैल गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 26, 2025
(सोर्स: अग्निशमन विभाग) pic.twitter.com/bllkoXtZ6Z