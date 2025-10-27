उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रेस्टोरेंट में लगी आग (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश: मुरादाबाद में रेस्टोरेंट के अंदर फटे 5 सिलेंडर, आग में झुलसी महिला की मौत

लेखन गजेंद्र 01:00 pm Oct 27, 202501:00 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोमवार तड़के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, जिसके बाद एक-एक कर 5 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ। घटना रामपुर रोड स्थित होटल क्लार्क इन के सामने परी रेस्टोरेंट में हुई थी। रेस्टोरेंट के ऊपर उसके मालिक का मकान था। आग की चपेट में आकर रेस्टोरेंट मालिक प्रदीप श्रीवास्तव की मां की मौत हो गई है, जबकि परिवार के अन्य 10 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी अस्पताल में भर्ती हैं।