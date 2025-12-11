उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिन की जमानत मिली

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों को लेकर जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को गुरुवार को अंतरिम जमानत मिल गई। दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने उमर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 14 दिन की जमानत दी है। खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने और केवल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का आदेश दिया गया है।

जमानत कोर्ट ने क्या कहा? जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवाह आवेदक की सगी बहन का है, आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाती है।" कोर्ट ने कहा, "वह अपने घर पर या उन स्थानों पर रहेगा जहां उसके द्वारा बताए गए विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे।

राहत इससे पहले चचेरे भाई की शादी के लिए मिली थी जमानत खालिद को पहले भी जमानत मिल चुकी है। तब दिसंबर 2024 में चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए उन्हें 7 दिनों की जमानत दी गई थी। खालिद की बहन की शादी 27 दिसंबर को है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगा मामले में खालिद समेत 5 अन्य आरोपियों द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने 10 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे शीतकालीन अवकाश से पहले सुनाया जाएगा।

