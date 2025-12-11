अरुणाचल प्रदेश में मजदूरों को ले जा रहा वाहन खाई में गिरा, 22 की मौत

बताया जा रहा है कि यह घटना तब घटी जब पहाड़ी इलाके से गुजरते समय वाहन कथित तौर पर नियंत्रण खो बैठा और एक गहरी खाई में गिर गया। सूचना के बाद बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया, जिसमें स्थानीय अधिकारी और आपदा राहत दल के लोग शामिल थे। सभी 19 मृतकों की पहचान हो चुकी है। जीवित बचे लोगों की तलाश करने और शेष पीड़ितों को निकालने के लिए मौके पर कई लोग मौजूद हैं।

बयान

खतरनाक पहाड़ी मोड़ से गिरा वाहन

अंजॉ के उपायुक्त मिलो कोजिन ने बताया कि हादसा हैयूलियांग-चगलागाम इंडो-चीन बॉर्डर रोड पर खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर हुआ, जहां सड़क काफी संकरी है और कई हिस्सों में काफी तीव्र ढलान है। बताया जा रहा है कि खाई बहुत गहरी होने के कारण बचाव कार्य मुश्किल हो रहा है। वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं, जबकि कई मजदूरों के शव भी क्षत-विक्षत अवस्था में मिले हैं। पुलिस, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और सेना की टीम बचाव अभियान चला रही है।