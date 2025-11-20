दिल्ली दंगा मामला: पुलिस ने कहा- देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त डॉक्टर-इंजीनियर, पढ़े-लिखे आतंकी ज्यादा खतरनाक

दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शरजील इमाम सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से ASG एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आजकल चलन बन गया है कि डॉक्टर, इंजीनियर अपने पेशे का काम छोड़कर देश विरोधी कामों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पढ़े-लिखे लोग आतंकवादी बनते हैं, तो वे ओवरग्राउंड वर्कर्स से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं।

दौरा पुलिस ने कहा- प्रदर्शन के लिए ट्रंप के दौरे की तारीख चुनी राजू ने कहा, "वह कहते हैं कि कोर्ट को नानी याद करा देंगे। वह बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते हैं। शासन परिवर्तन के उद्देश्य के साथ दिल्ली दंगों की योजना बनाई गई थी। इसीलिए इसका समय डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के समय का ही रखा गया था। यह एक संयोग नहीं था, बल्कि पूरी सोची-समझी साजिश थी। इस साजिश का मुख्य सदस्य कहता कि यह हिंसक विरोध है, जो असम को भारत से अलग करता है।"

असम राजू ने कहा- आरोपी दिल्ली की आपूर्ति रोकना चाहते थे राजू ने कहा, "आरोपियों ने देखा कि यह मुसलमानों का समर्थन हासिल करने का मौका है। यह किसी साधारण विरोध प्रदर्शन का उदाहरण नहीं था। आरोपी दिल्ली की आपूर्ति रोकना चाहते थे। वे दिल्ली और पूर्वोत्तर के असम का आर्थिक रूप से गला घोंटना चाहते थे। उन्होंने कहा कि विरोध का उद्देश्य लोगों को आवश्यक वस्तुओं से वंचित करना था। आरोपी चिकन नेक और कश्मीर के बारे में बात करते हैं। वह मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।"