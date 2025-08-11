उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा तोड़ने के लिए पहुंचे लोग

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा तोड़ने पहुंचे हिंदू संगठन के लोग, इलाके में तनाव

लेखन गजेंद्र 01:24 pm Aug 11, 202501:24 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार को एक मकबरे को लेकर विवाद बढ़ गया। हिंदू संगठन के लोग मकबरे पर चढ़ गए और वहां बनी एक मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में भारी पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) तैनात कर दिया है। विवादित स्थल के चारों ओर बैरिकेड हैं। घटना को लेकर इलाके में तनाव हैं। घटनास्थल से वीडियो भी सामने आई है, जिसमें भगवा झंडे लेकर लोग 'जय श्रीराम' कहते दिख रहे हैं।