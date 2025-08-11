LOADING...
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा तोड़ने पहुंचे हिंदू संगठन के लोग, इलाके में तनाव
लेखन गजेंद्र
Aug 11, 2025
01:24 pm
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार को एक मकबरे को लेकर विवाद बढ़ गया। हिंदू संगठन के लोग मकबरे पर चढ़ गए और वहां बनी एक मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में भारी पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) तैनात कर दिया है। विवादित स्थल के चारों ओर बैरिकेड हैं। घटना को लेकर इलाके में तनाव हैं। घटनास्थल से वीडियो भी सामने आई है, जिसमें भगवा झंडे लेकर लोग 'जय श्रीराम' कहते दिख रहे हैं।

कैसे शुरू हुआ हंगामा?

भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया है कि सदर तहसील क्षेत्र में स्थित नवाब अब्दुस समद का मकबरा एक मंदिर है। इसी को लेकर उन्होंने 11 अगस्त को मकबरे में पूजा-पाठ और हवन का ऐलान किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने बैरीकेड लगाए थे। सोमवार को हिंदू संगठनों की भीड़ मकबरा पहुंच गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद मुस्लिम समुदाय को लोग भी जमा हो गए और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हुई।

जिला प्रशासन क्या कहता है?

सरकारी अभिलेखों में खसरा संख्या 753 के तहत मकबरा मांगी (राष्ट्रीय संपत्ति) के रूप में आधिकारिक रूप से मकबरा के रूप में दर्ज है। वहीं, मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति और भाजपा सहित अन्य हिंदू समूहों ने एक हजार साल से भी ज्यादा पुराना, ठाकुरजी और भगवान शिव को समर्पित मंदिर बताया है। प्रशासन का कहना है कि यह भूमि राष्ट्रीय संपत्ति मकबरे के रूप में दर्ज है और अधिकारी मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।