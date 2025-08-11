उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा तोड़ने पहुंचे हिंदू संगठन के लोग, इलाके में तनाव
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार को एक मकबरे को लेकर विवाद बढ़ गया। हिंदू संगठन के लोग मकबरे पर चढ़ गए और वहां बनी एक मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में भारी पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) तैनात कर दिया है। विवादित स्थल के चारों ओर बैरिकेड हैं। घटना को लेकर इलाके में तनाव हैं। घटनास्थल से वीडियो भी सामने आई है, जिसमें भगवा झंडे लेकर लोग 'जय श्रीराम' कहते दिख रहे हैं।
विरोध
कैसे शुरू हुआ हंगामा?
भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया है कि सदर तहसील क्षेत्र में स्थित नवाब अब्दुस समद का मकबरा एक मंदिर है। इसी को लेकर उन्होंने 11 अगस्त को मकबरे में पूजा-पाठ और हवन का ऐलान किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने बैरीकेड लगाए थे। सोमवार को हिंदू संगठनों की भीड़ मकबरा पहुंच गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद मुस्लिम समुदाय को लोग भी जमा हो गए और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हुई।
ट्विटर पोस्ट
मजार में तोड़फोड़ का वीडियो
उत्तरप्रदेश के फतेहपुर मे एक मज़ार को तोड़ते हुए भाजपा और हिंदूवादी संगठन के लोग ,— Nargis Bano (@Nargis_Bano78) August 11, 2025
सैकड़ो की संख्या मे पुलिस बेरीकेड्स को तोड़ते हुए लोगो ने उत्पात मचाते हुए मकबरे और मज़ार मे तोड़फोड़ की , pic.twitter.com/AQbDMRPAy9
ट्विटर पोस्ट
मकबरे पर चढ़े लोग
यूपी का ज़िला #फतेहपुर…— Mamta Tripathi (@MamtaTripathi80) August 11, 2025
मंदिर और मक़बरे के विवाद में @Uppolice की मौजूदगी में #भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने बैरिकेड लाँघकर तोड़फोड़ की है…
दो तीन दिन से इस शहर में मंदिर/मकबरे का विवाद चल रहा था फिर भी पुलिस की ऐसी दिव्य व्यवस्था!!
ये वही जिला है जहां खनन और ओवरलोड ट्रक के… pic.twitter.com/TWS8kbw97e
दावा
जिला प्रशासन क्या कहता है?
सरकारी अभिलेखों में खसरा संख्या 753 के तहत मकबरा मांगी (राष्ट्रीय संपत्ति) के रूप में आधिकारिक रूप से मकबरा के रूप में दर्ज है। वहीं, मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति और भाजपा सहित अन्य हिंदू समूहों ने एक हजार साल से भी ज्यादा पुराना, ठाकुरजी और भगवान शिव को समर्पित मंदिर बताया है। प्रशासन का कहना है कि यह भूमि राष्ट्रीय संपत्ति मकबरे के रूप में दर्ज है और अधिकारी मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।