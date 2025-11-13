दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन अगली सूचना तक बंद
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा की दृष्टि से पास के लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने गुरुवार सुबह एक्स पर बताया, 'सेवा अपडेट: सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं।' इससे पहले स्टेशन को 11-12 नवंबर को बंद किया गया था, लेकिन अब अगली सूचना तक बंद रहेगा।
धमाका
लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ था धमाका
दिल्ली में 10 नवंबर की शाम 7 बजे सफेद रंग की हुंडई i20 कार में विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ था, जिससे दहशत फैल गई थी। घटना में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से अधिक घायल है। केंद्र सरकार ने इसे आतंकी घटना बताया है, जिसका हमलावर विस्फोट में मारा गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि i20 कार में संदिग्ध उमर नबी विस्फोटक के साथ आया था।
सुरक्षा
अन्य सभी स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा, लाल किला भी बंद
दिल्ली का लाल किला भी सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। यहां सुरक्षा बल तैनात है और जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बलों ने सभी मेट्रो स्टेशनों पर भी कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी है। यहां सुरक्षा बल अलर्ट है और सख्ती से जांच हो रही है। एजेंसियों ने विस्फोट के दिन लाल रंग की इको स्पोर्ट्स के गायब होने का पता लगाया था, जो हरियाणा में मिली है।
ट्विटर पोस्ट
DMRC की सूचना
