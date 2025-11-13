दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद किया गया

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन अगली सूचना तक बंद

लेखन गजेंद्र 10:37 am Nov 13, 202510:37 am

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा की दृष्टि से पास के लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने गुरुवार सुबह एक्स पर बताया, 'सेवा अपडेट: सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं।' इससे पहले स्टेशन को 11-12 नवंबर को बंद किया गया था, लेकिन अब अगली सूचना तक बंद रहेगा।