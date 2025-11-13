दिल्ली: रेडिसन होटल के पास विस्फोट की आवाज सुनाई दी, जांच पर हुआ ये खुलासा

दिल्ली के महिपालपुर स्थित रेडिसन होटल के पास गुरुवार सुबह एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी है, जिससे हड़कंप मच गया है। अग्निशमन विभाग के अनुसार, उन्हें सुबह 9:18 बजे सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग ने 3 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने इलाके की जांच की है और पुष्टि की है कि कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। फिलहाल, सतर्कता जारी है।

सूचना महिला ने दी थी सूचना पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार सुबह एक महिला ने धमाके की आवाज सुनी और तुरंत बाद पुलिस को आपातकालीन नंबर पर फोन मिलाकर जानकारी दी थी। सूचना के बाद पुलिस और अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने इलाके की घेराबंदी की और आसपास के लोगों को निकलने से मना कर दिया। पूरे इलाके और होटल के आसपास जांच करने के बाद पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।

धमाका DTC बस का टायर फटा था- पुलिस न्यूज18 ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि जब कॉल करने वाले से संपर्क किया गया तो पता चला कि जब वह गुरुग्राम जा रही थीं, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी थी। पुलिस ने कहा, "मौके पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। स्थानीय पूछताछ के दौरान, एक गार्ड ने बताया कि धौला कुआं जा रही एक DTC बस का पिछला टायर फट गया था, इसलिए यह आवाज़ आई थी। चिंता की कोई बात नहीं है।"