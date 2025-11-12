दिल्ली में धमाके का नया CCTV फुटेज सामने आया

दिल्ली में कार विस्फोट का नया CCTV फुटेज सामने आया, देखें वीडियो

लेखन गजेंद्र 12:20 pm Nov 12, 202512:20 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को एक कार में हुए विस्फोट का नया CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें धमाका होते दिख रहा है। वीडियो में लाल किले के व्यस्त चौराहे पर संदिग्ध जैश-ए-मोहम्म आतंकवादी मोहम्मद उमर नबी की कार में विस्फोट दिखाई दे रहा है। धमाके के बाद चौराहे पर तेज उजाला होता है और भगदड़ मचती दिख रही है। धमाके के कारण कंट्रोल रूम में कंप्यूटर की स्क्रीन तक बंद हो जाती है।