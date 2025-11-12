दिल्ली में कार विस्फोट का नया CCTV फुटेज सामने आया, देखें वीडियो
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को एक कार में हुए विस्फोट का नया CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें धमाका होते दिख रहा है। वीडियो में लाल किले के व्यस्त चौराहे पर संदिग्ध जैश-ए-मोहम्म आतंकवादी मोहम्मद उमर नबी की कार में विस्फोट दिखाई दे रहा है। धमाके के बाद चौराहे पर तेज उजाला होता है और भगदड़ मचती दिख रही है। धमाके के कारण कंट्रोल रूम में कंप्यूटर की स्क्रीन तक बंद हो जाती है।
धमाका
लगातार सामने आ रहे CCTV फुटेज
सोशल मीडिया पर साझा किए गए जा रहे CCTV फुटेज में कंट्रोल रूम के चार-खिड़की वाले CCTV कवरेज ने विस्फोट को कई कोणों से कैद किया है। हालांकि, धमाके के बाद सभी की स्क्रीन से दृश्य गायब हो जाते हैं। बता दें कि दिल्ली में विस्फोट के बाद से लगातार नए-नए वीडियो और CCTV फुटेज सामने आ रहे हैं। मंगलवार को चांदनी चौक व्यापार मंडल ने वीडियो जारी किया था, जिसमें दूर से धमाके के बाद बड़ी रोशनी दिखी थी।
ट्विटर पोस्ट
नया CCTV फुटेज
First CCTV footage of the Delhi blast has surfaced. pic.twitter.com/R9pt2o7NBg— Amit Bhardwaj (@AmmyBhardwaj) November 12, 2025
ट्विटर पोस्ट
ये वीडियो व्यापार मंडल ने कल जारी किया था
#WATCH | दिल्ली | CCTV फुटेज में कल लाल किले के पास हुए कार विस्फोट का दृश्य दिखाई दे रहा है। इस घटना में आठ लोगों की जान चली गई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2025
(वीडियो सोर्स: चांदनी चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष) pic.twitter.com/YuwgEqpJVu
धमाका
विस्फोट में गई है 12 की जान
लाल किले के पास सोमवार को शाम 6:55 बजे एक सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था, जिसकी चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद कुछ लोगों के चीथड़े उड़ गए। जांच में पता चला कि कार में अमोनियम नाइट्रेट था। इसे संभावित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की घटना बताया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मामले की जांच कर रही है।